Annesi oğlunu kurtarmak isterken vuruldu: Evladı aynı silahla ölmek istedi!

Feci olay Derik'te yaşandı. intihar etmek isteyen 33 yaşındaki H.P.'yi fark eden annesi N.P., oğluna engel olmaya çalıştı. Silah ateş alınca anne N.P. kolundan vuruldu. Bunun üzerine H.P. silahla göğsüne doğru ateş etti.



Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne-oğul Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.P. burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesi bulunan oğlu H.P., Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.



H.P.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.