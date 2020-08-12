Annesi ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı tutuklandı

Adana'da, annesini ve erkek kardeşini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. tutuklandı.



Dün gece ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde, avukat erkek kardeşi Altuğ P. ile annesi İkbal P'yi tabancayla öldüren Tolga P'nin sevk edildiği adliyedeki işlemleri tamamlandı.



Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Tolga P. tutuklandı.



Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde, dün kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'yi tabancayla ateşe ederek öldürmüş, Tolga P. gözaltına alınmıştı.



Olayın meydana geldiği merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ev ise mühürlenmişti.

