Annesi ve kız kardeşini içeri kilitleyip evi ateşe verdi

İzmir'de uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen B.A. ile annesi Ç.A. arasında tartışma çıktı.

B.A.'nın uyuşturucu kullanması nedeniyle yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü.

B.A., annesi Ç.A. ve kız kardeşi T.A.'yı içeri kilitleyip, evi ateşe verdi.

Ç.A. KADES uygulamasını kullanarak yardım isteyince, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kapıyı kıran komşuları anne-kızı kurtardı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, polis, şüpheli B.A.’yı gözaltına aldı.

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