Annesi vizdansızca dövdü, çocuk devlet korumasına alındı: Sus yoksa nefesini keserim
Isparta'da bir annenin susturmaya çalıştığı çocuğunu dövdüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde annenin "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim" diyerek çocuğu tokatlayıp, yumruk attığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuk devlet korumasına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ayazmana Mahallesi'nde bulunan bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre Isparta'da yaşadıktan sonra Burdur'a yerleşen Kerime Ö., Ayazmana'daki bir işletmede çocuğunu darp ederken cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde Kerime Ö.'nün eliyle çocuğunun nefesini kestiği, defalarca vurduğu açıkça görülürken, çevredeki vatandaşlar kadının daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığı yönünde iddialarda bulundu.
"SUS YOKSA NEFESİNİ KESERİM"
Görüntülerde Kerime Ö.'nün ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladığı görülüyor. Kerime Ö.'nün burnunu sıktığı oğluna "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacam sana" dedikten sonra tokatlayıp, başını yumrukladığı kameralara yansıdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI
Olayın ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu. Vatandaşların tepkisi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı.
Sürece Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de dahil oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda çocuğun anneden alınarak devlet korumasına geçirildiği öğrenildi.
ANNE İFADE VERECEK, ÇOCUK UZMANLARCA İNCELENECEK
Soruşturma kapsamında Kerime Ö.'nün ifadesinin alınacağı, çocukların ise uzmanlar tarafından inceleneceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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