Annesi yalan ifade verdi: Minik Halid'i dayısı minibüsle ezdi

Denizli'de 4 yaşındaki Halid Hilal, ailesi tarafından merdivenden düştü yalanıyla ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Minik Halid, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cansız bedende yapılan otopsinin ardından Halid’in kafatasında ve vücudun çeşitli yerlerinde çıkan kırıklar olayın merdivenden düşme olmadığını gösterdi.

Bunun üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma gerçekleştirdi.



ANNESİ YALAN İFADE VERDİ



JASAT ekipleri, anne Fatma Hilal’in ifadesinde çelişkili söylemleri sonucu soruşturmayı genişletti.

Dedektif gibi iz süren JASAT, ailenin merdivenden düştü ısrarının yalan olduğunu tespit ederek çocuğun dayısı Hasan Ş. (45) tarafından kullanılan minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Dayıyı bulunduğu yerde gözaltına alan jandarma ekipleri, suçunu itiraf ettirdi. Dayı verdiği ilk ifadesinde yeğenine kazara çarptığını belirterek korktuklarını söyledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dayı Hasan Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.