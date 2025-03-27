Annesinden Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ’nu, annesi Hava İmamoğlu ziyaret etti. Hava İmamoğlu, ziyaretin ardından kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Oğlumun hiç suçu yok. İçi dışı bir, evladımı bütün alem, millet biliyor.” diyen anne İmamoğlu, “Evladımın görevi devlete hizmet etmek. Halkını seviyor, halk da onu seviyor, benim gördüğüm o.” şeklinde konuştu. Oğlunun bir an önce cezaevinden çıkmasını istediğini söyleyen Havva İmamoğlu, “İçeride durmasına dayanamıyorum, çıkmasını istiyorum. Morali iyi, tabi anneyim bana göstermez. Evladım beni hiç üzmek istemez.” ifadelerini kullandı.

İNCE DE ZİYARET ETTİ



İmamoğlu’nu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de ziyaret etti.



“Ben bu coğrafyaya yabancı değilim. Bundan 12-13 yıl önce bu yollarda çok gittik, geldik. Buralarda çok direndik. O günlerde Ergenekon, Balyoz kumpasları vardı.” diyen İnce, “Buraların girişine, çıkışına gelişine, tozuna ve çamuruna alışkınım.” şeklinde konuştu.



Ekrem İmamoğlu’nun moralinin iyi olduğunu anlatan İnce, İmamoğlu’nun kendisine, “Ağabey geçer bu günler merak etme.” dediğini aktardı.