Annesine attığı şişe silah sayıldı: 2 yıl 1 ay hapis cezası

Annesine şişe fırlatan kişi, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, para istediği annesi Bircan C'ye (58) şişe fırlatıp zorla parasını aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Cüneyt C. (29) katıldı. Duruşmada, anne Bircan C. ile avukatları da hazır bulundu.

''OĞLUM ŞİZOFRENİ HASTASI''



Duruşmada şikayetini yineleyen Bircan C, oğlunun şizofreni hastası olduğunu savundu.

''İŞ YERİMDEKİ MALLARA DA ZARAR VERDİ''



Cüneyt C'nin kendisine hakaret edip kafasına şişe fırlattığını öne süren Bircan C, "İş yerimdeki mallara da zarar verdi. Onun tedavi görmesini istiyorum. Bu yüzden şikayetçiyim" dedi.



Son sözleri sorulan Cüneyt C. ise kendisinin de annesinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

''KAFASINA ATTIM AMA İSABET ETMEDİ''



Olay günü havanın çok soğuk olduğunu ve mont almak için annesinden para istediğini belirten Cüneyt C, "Para vermeyerek bana ters laflar etti. Ben de kafasına doğru şişe attım ama isabet etmedi" diye konuştu.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI



Mahkeme heyeti, şişeyi "silah" kabul ederek, sanığa "konutta yağmaya teşebbüs" ve "üst soya karşı silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.