Annesine kızıp evi ateşe verdi

Karaman Üniversite Mahallesi'nde gece yarısı yangın paniği yaşandı.

Olay, 5'inci TOKİ Evleri’nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre 33 yaşındaki K.N. tartıştığı annesinin evden ayrılması üzerine sinirlenerek daireyi ateşe verdi. Alevler kısa sürede daireyi sararken K.N., olay yerinden kaçtı.

Adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, diğer dairelerde yaşayan komşular yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alevler itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla söndürülürken daire kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli K.N.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.