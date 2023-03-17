Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren gence 15 yıl hapis

"OĞLUMUN YAPABİLECEK HİÇBİR ŞEYİ KALMAMIŞTI, KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"



Duruşma sonrası açıklama yapan anne Songul Çapan, eşinin 22 yıl boyunca işkencesine maruz kaldıklarını belirterek, "63 tane suç dosyası olan bu adam yaşıyor olsaydı bir suç makinesi gibi ortalıklarda gezinmeye devam edecekti. Benim çocuğum kendi ailesinin, eşinin, evladının, annesinin hayatını kurtardı. Oğlumun yapabilecek başka hiçbir şeyi kalmamıştı. Karara itiraz edeceğiz." dedi.

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