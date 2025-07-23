Annesini 11 yerinden bıçakladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖNCE İNKAR, SONRA İTİRAF

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.M.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

K.M. ifadesinde ilk başta durumu inkar etse de daha sonra olayı kendisinin yaptığını itiraf etti.

Polisin yaptığı görüşmede ise G.M.'nin, kızının psikolojik rahatsızlığının olduğu, zaman zaman sebepsiz yere kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.