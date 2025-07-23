Annesini 11 yerinden bıçakladı
Samsun'da bir kişi, tartıştığı annesini 11 yerinden bıçakladı. K.M. isimli saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan kadın tedaviye alındı.
Samsun'da 20 yaşındaki K.M., annesi G.M.'yi 11 yerinden bıçakladı.
Olay, dün İlkadım ilçesindeki bir evde meydana geldi.
K.M. ile annesi G.M. arasında evde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle K.M., annesi G.M.'yi 11 yerinden bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı G.M., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.
ÖNCE İNKAR, SONRA İTİRAF
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.M.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
K.M. ifadesinde ilk başta durumu inkar etse de daha sonra olayı kendisinin yaptığını itiraf etti.
Polisin yaptığı görüşmede ise G.M.'nin, kızının psikolojik rahatsızlığının olduğu, zaman zaman sebepsiz yere kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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