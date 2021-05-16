Annesini baltayla öldürüp 2'si polis 3 kişiyi yaraladı

Giresun Bulancak'ta bir kişi, annesini baltayla öldürüp kardeşi ile 2 polisi yaraladı. Zanlı, bu sırada yaralı polis memurlarından birisinin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 16.05.2021 - 16:56

Annesini baltayla öldürüp 2'si polis 3 kişiyi yaraladı

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Giresun'un Bulancak ilçesinin Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan T.A., henüz belirlenemeyen nedenle annesi Şükriye A.'yı baltayla öldürdü.

T.A. daha sonra baltayla saldırdığı kardeşi H.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçlerine de saldıran zanlı, 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

T.A., bu sırada yaralı polis memurlarından birisinin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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