Konya'da annesini bıçakla yaraladıktan sonra kendini eve kilitleyen kadın, kapıyı kırıp içeriye giren polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.



Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairesinde yaşayan Yağmur E. (28), annesi Nevin E.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kendini bir odaya kilitledi.



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kolundan yaralanan Nevin E., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Yağmur E'nin evin balkonundan fırlattığı eşyalar arasındaki sandalye, aşağıda bulunan itfaiye görevlisi Sezer Çakıcı'nın başına isabet etti. İlk müdahale sonrası ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Çakıcı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yaklaşık 6 saat süren çabaya rağmen Yağmur E. ikna edilemeyince polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi.



Elindeki bıçak alınan Yağmur E., güçlükle etkisiz hale getirildikten sonra ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.