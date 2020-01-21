Annesini bıçakladı

Manisa'da 18 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.



Olay Kula ilçesindeki Seyitali mahallesinde meydana geldi. K.A., 53 yaşındaki annesi Ümmühan A.'nın evinin önüne gitti.



Annesini konuşmak istediğini söyleyerek aşağı çağıran K.A. evden çıkar çıkmaz kadına bıçakla saldırdı.



Yaralı anne, telefonla yardım istedi. Yardıma gelenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi.



Ağır yaralanan Ümmühan A., Kula Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.



Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Ümmühan A., ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



K.A, olayda kullandığı bıçakla Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.