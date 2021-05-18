Annesini bıçaklayıp 2 kişiyi öldürdü

İzmir'in Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi Onat Kutlar Sokak'taki bir iş yerine amcası O.B ile giden Ç.B, annesi A.Ç ve birlikte yaşadığı Behçet M. ile tartışmaya başladı.

ANNESİNİ BIÇAKLA YARALADI



Bu sırada bıçakla annesini yaralayan, Behçet M'ye da tabancayla ateş eden Ç.B, yaralı olarak uzaklaşmaya çalışan annesinin sığındığı marketin sahibi Hasan T'ye de ateş etti.

ANNESİNİN BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ VE MARKET SAHİBİ ÖLDÜ



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Behçet M. ve Hasan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ZANLI VE AMCASI GÖZALTINDA



Ağır yaralanan anne A.Ç, Aliağa Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



B.Ç ve O.B polis ekiplerince gözaltına alındı.