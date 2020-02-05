Annesini bıçaklayıp, 4'üncü kattan atladı

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Camivasat Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun karşısında bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Nagihan B.ile kızı Irmak B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız mutfaktan aldığı bıçakla annesinin boyun kısmını kestikten sonra kendisini evin penceresinden boşluğa bıraktı. Alt katta bulunan pencerenin panjuruna çarpan Irmak B. kafa üstü düştü. Yerde yatan genç kızı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri Nagihan B.'nin de yaralı olduğunu görerek, bir ambulans daha istedi. Hastaneye götürülen Irmak B. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan anne Nagihan B.'nin da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.