Annesini boğdu: "İçindeki şeytanı çıkartmak için öldürdüm" dedi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 20 yaşındaki genç, annesini boğarak öldürdü. Psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen gencin, ifadesinde annesinin içindeki şeytanı çıkarmak için öldürdüğünü söylediği kaydedildi.
İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde 20 yaşındaki yabancı uyruklu Hasan Habraş isimli genç, 53 yaşındaki annesi Hüsne Habraş'ı boğarak öldürdü.
20 yaşındaki cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen Hasan Habraş'ın annesini içerisindeki şeytanı çıkarmak için öldürdüğünü söylediği ve ağabeyini arayıp "Annemiz öldü başımız sağ olsun" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.
Mahallede yaşayan komşular, cinayet zanlısı gencin evin perdelerini siyah perdeyle değiştirdiğini ifade ettiler.
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