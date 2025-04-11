Annesini boğdu: "İçindeki şeytanı çıkartmak için öldürdüm" dedi

Psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen Hasan Habraş'ın annesini içerisindeki şeytanı çıkarmak için öldürdüğünü söylediği ve ağabeyini arayıp "Annemiz öldü başımız sağ olsun" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.



Mahallede yaşayan komşular, cinayet zanlısı gencin evin perdelerini siyah perdeyle değiştirdiğini ifade ettiler.