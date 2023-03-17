Annesini dövdüğü için babasını öldüren gencin cezası belli oldu

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, 13 Ekim 2020'de kendisine ve annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Yusuf Cemal Sezgin'i öldüren Haydar Mert Kaymaz (21) ''Haksız tahrik altında üst soyu kasten öldürme'' suçundan 15 yıl hapis cezası aldı.

Duruşmada son sözü sorulan Haydar Mert Kaymaz ''Bir diyeceğim yoktur.'' dedi.



Mahkeme heyeti sanığı hakkında ''Babasını haksız tahrik altında kasten öldürme'' suçundan önce 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ceza, '''iyi hal indirimi'' uygulanarak 15 yıla düşürüldü.