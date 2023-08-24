Annesini döven babasını öldürdü

Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zafire Güler’in ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Aydın Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güler’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.



KISA SÜREDE YAKALANDI



Polis ekipleri kısa süre sonra Çağatay Güler’i yakalayıp, gözaltına aldı. Güler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Aydın Güler’in ''uyuşturucu kullanma'' ve ''kasten adam yaralama'' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

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