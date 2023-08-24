Annesini döven babasını öldürdü

Adana'da bir genç annesini döven babasını silahla öldürdü.
Olay, dün gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler (42) ile eşi Zafire Güler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Güler, eşini dövdü. Bu sırada evde bulunan çiftin oğulları Çağatay Güler (18) de tartışmaya dahil oldu.
Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Çağatay Güler, Aydın Güler’in göğsüne 2 el ateş etti.
Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zafire Güler’in ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Aydın Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güler’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Polis ekipleri kısa süre sonra Çağatay Güler’i yakalayıp, gözaltına aldı. Güler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Aydın Güler’in ''uyuşturucu kullanma'' ve ''kasten adam yaralama'' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.
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