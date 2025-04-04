Annesini döven babasını öldürdü

Balıkesir’de aile içinde yaşanan kavga kanlı bitti.

Dursunbey ilçesi İstasyon Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında iddiaya göre M.Ç. (38), eşi N.Ç.'ye (37) evde şiddet uyguladı.

BABASINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay sırasında çocukları R.E.Ç.'nin (14) annesini korumak amacıyla babası M.Ç'yi ekmek bıçağı ile sırt bölgesinden bıçakladığı öğrenildi.

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kız çocuğu C.Ç. (16) bacağından hafif yaralandı.

Baba ve kızı 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Baba M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. R.E.Ç. gözaltına alındı.

