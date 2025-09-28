Annesini döven şüpheli tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta alkol ve uyuşturucu madde etkisindeyken annesini döven ve hakaretler savuran şüpheli tutuklandı.

Annesini döven şüpheli tutuklandı
Oğlunun ve tedavisini olmasını isteyen anne şiddete maruz kaldı.

Anne F.A., Beşiktaş'taki evine ziyarete gittiği oğlu G.A. tarafından dayak ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

F.A., savcılıktaki ifadesinde, tavırlarından ve evdeki şişelerden dolayı oğlunun alkol ve uyuşturucu madde kullandığını anlayarak kendisinden tedavi olmasını istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını söyledi.

DARP RAPORU ALDI

Oğlunun kendisine saldırıp hakarette bulunduğunu ifade eden F.A, savcılığa vücudundaki darp izlerine dair sağlık raporu ve fotoğraflar sundu.

Anne F.A, şikayetçi olduğu oğlunun uyuşturucu maddeden ötürü tedavi edilmesi için tam teşekküllü hastaneye yatırılmasını talep etti.

VİCDANSIZ EVLAT TUTUKLANDI

Polislerce gözaltına alınan şüpheli G.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

