Annesini döven şüpheli tutuklandı

Oğlunun uyuşturucu ve alkol tedavisini olmasını isteyen anne şiddete maruz kaldı.



Anne F.A., Beşiktaş'taki evine ziyarete gittiği oğlu G.A. tarafından dayak ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.



F.A., savcılıktaki ifadesinde, tavırlarından ve evdeki şişelerden dolayı oğlunun alkol ve uyuşturucu madde kullandığını anlayarak kendisinden tedavi olmasını istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını söyledi.



DARP RAPORU ALDI



Oğlunun kendisine saldırıp hakarette bulunduğunu ifade eden F.A, savcılığa vücudundaki darp izlerine dair sağlık raporu ve fotoğraflar sundu.



Anne F.A, şikayetçi olduğu oğlunun uyuşturucu maddeden ötürü tedavi edilmesi için tam teşekküllü hastaneye yatırılmasını talep etti.



VİCDANSIZ EVLAT TUTUKLANDI



Polislerce gözaltına alınan şüpheli G.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.