Annesini kaybeden yavru ayı köyü alarma geçirdi

Bayburt'ta yavru ayı paniği yaşanıyor.

Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar köyü sakinleri, son günlerde köy çevresinde tek başına dolaşan yavru ayıyı fark etti.

KÖYLÜLER ENDİŞELİ

Annesinden ayrı kaldığı tahmin edilen yavru ayının zaman zaman köy içine kadar indiğini belirten vatandaşlar, hayvanın fasulye tarlalarına girdiğini, yiyecek bulmaya çalıştığını ifade etti.

DKMP EKİPLERİNE İHBAR EDİLDİ

Köylüler, yavru ayının korunması ve başıboş köpeklerin saldırısına uğramaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine ihbarda bulundu.

HALA BİR İZ BULUNAMADI

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yavru ayının görüldüğü sarp ve dağlık arazide köy sakinleriyle birlikte arama yaptı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen yavru ayının izine rastlanılmadı.

