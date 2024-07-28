Annesini öldüren babasını vurmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde annesini öldüren babasını tabancayla yaralayan genç, tekerlekli sandalye ile sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Annesini öldüren babasını vurmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı

Dün Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda eski eşi Sözen Tutci'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (48), tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken, Mustafa Y. müdahale etmeye çalışan oğlu Vedat Y'yi (32) de bacağından vurdu.

Evdeki kendi silahını alan Vedat Y., babasını ateş ederek yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen Tutci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Annesini öldüren babasını vurmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı - 1

Zanlı Mustafa Y. Şehir Hastanesine, oğlu Vedat Y. ise Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Vedat Y., tekerlekli sandalye ile sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Y'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sözen Tutci'nin eşinden 7 sene önce boşandığı, 5 çocuğundan Sinan Y'nin ise geçtiğimiz mart ayında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

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