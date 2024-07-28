Annesini öldüren babasını vurmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı

Dün Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda eski eşi Sözen Tutci'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (48), tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken, Mustafa Y. müdahale etmeye çalışan oğlu Vedat Y'yi (32) de bacağından vurdu.



Evdeki kendi silahını alan Vedat Y., babasını ateş ederek yaraladı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen Tutci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.