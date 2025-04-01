Annesini öldürmek istedi, evi ateşe verdi

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de gerçekleşti. İddiaya göre Ali Ceylan, annesini öldürmek istedi. Tehditlere maruz kaldığını söyleyen anne, tuvalete gitme bahanesiyle evden kaçarak uzaklaştı.



Annesinin geri dönmediğini fark eden Ceylan, evdeki mutfak tüplerini odalara yerleştirerek yangın çıkarttı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken 74 yaşında olan kanser hastası Gülhan Aydoğdu yetkililerden yardım istedi.



"BALTA ALDI BENİ KESECEĞİNİ SÖYLEDİ"



Oğlundan devamlı şiddet gördüğünü söyleyen anne, "Ben çok kez karakola gittim hastanede kaldı ama yine aynı." diye konuştu. olay anını anlatan anne, "Kendisi ilk bir sandalye getirdi eline ip ve balta aldı beni bağlayacağını ve kafamı keseceğini söyledi. Ben tuvalete gitme bahanesiyle çıkarak koşarak kaçtım. Evi yakmış ben yokken her yere tüpleri koymuş tüm malzemeleri evin ortasına koymuş planı beni keserek evle beraber yakmakmış. Kendisi hastanede çıksın istemiyorum daha öncede beni darp etti. Gelse yine beni öldürecek ne yapacağımı bilmiyorum kalacak evim kalmadı" ifadelerini kullandı.