Annesini öldürüp, 15 saat cesedin başında bekledi

Edirne'de tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren bir kişi, 15 saat cenazenin başında bekledikten sonra polise teslim oldu.

Annesini öldürüp, 15 saat cesedin başında bekledi

'nin Uzunköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede dün sabah saatlerinde iddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan Barış Ş. (32), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Bahriye Ş.'yi (67) defalarca bıçaklayarak öldürdü.

15 saat cenazenin başında bekleyen Barış Ş., ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Barış Ş. gözaltına alınırken, eve giden ekipler Bahriye Ş.'nin cansız bedenini buldu.

Cenaze, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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