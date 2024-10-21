Annesini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi

Olay, İhsangazi ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. İstanbul'da bulunan yakınları, uzun süre anne Şaizer Gebeşoğlu ve oğlu Özkan Gebeşoğlu'ndan haber alamayınca komşularını arayıp durumu kontrol etmelerini istedi. Komşular eve gittiklerinde içeriden ses alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiyenin merdiven yardımıyla pencereden eve girdi. İçeride anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan incelemede, Özkan Gebeşoğlu'nun annesini öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi. Anne ve oğlunun cenazeleri morga kaldırılırken, Özkan Gebeşoğlu'nun uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.