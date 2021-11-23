Annesini öldürüp, babasını bıçakladıktan sonra intihar etti

Kayseri'de bir kişi, annesini öldürüp babasını yaraladıktan sonra intihar etti.



Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir Dursun, henüz bilinmeyen nedenle evde annesi Aysel ile babası Duran Dursun ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kadir Dursun, odadan aldığı tabancayla lavaboya saklanan annesi Aysel Dursun'a ateş etti. Ardından eline geçirdiği bıçakla babası Duran Dursun'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kadir Dursun, daha sonra annesini vurduğu tabancayı kendi başına dayayıp, ateşledi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aysel Dursun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Kadir Dursun ile babası Duran Dursun ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kadir Dursun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Polisin olay yeri incelemesi sonrası Aysel Dursun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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