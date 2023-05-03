Annesini öldürüp, cesedini elbise dolabında sakladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen 70 yaşındaki kadının cansız bedeni elbise dolabında bulundu. Katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Annesini öldürüp, cesedini elbise dolabında sakladı
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'nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S. (70) ile oğlu S.S. (49) arasında iddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgadan sonra kadından haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen polis ekibi, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi.

Dairede araştırma yapan polisler, Fatma S.'nin cesedini çarşafa sarılmış olarak gardıropta buldu.

Kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi.

Fatma S.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisi S.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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