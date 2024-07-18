Annesini öldürüp kafasını sokağa atan sanık için istenen ceza belli oldu

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde annesini öldürüp, kafasını sokağa atan sanık hakkındaki yargılamada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Adli Tıp Kurumu’nun “Akıl sağlığı yerindedir.” raporu verdiği sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Annesini öldürüp kafasını sokağa atan sanık için istenen ceza belli oldu

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Bağcılar’da annesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ali Sayan hakkında üst soydan kadına karşı kasten öldürme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sayan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukat hazır bulundu.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, sanık Ali Sayan’ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Sayan’ın üst soydan kadına karşı kasten öldürme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Ali Sayan savunmasında, Adli Tıp Kurumu’nun raporunu beklediğini, rapora ve mütalaaya karşı bir diyeceği olmadığını söyledi.

sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de maktul Havva Sayan'ın vücudunda 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu kaydediliyor.

Sanık Ali Sayan'ın kesici ve delici alet kullanarak annesini en az 13 kez yaraladığına yer verilen iddianamede, maktulün sanığın eylemleri sonucu öldüğü vurgulanıyor.

İddianamede sanık Ali Sayan'ın canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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