Annesini pompalı tüfekle öldürdü

Afyonkarahisar'da 19 yaşındaki H.H.B. annesi S.E.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı ile kendisine yardım ettiği öne sürülen O.K. yakalandı.

Annesini pompalı tüfekle öldürdü

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bir kadının vurulduğu, iki kişinin de motosikletle kaçtığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, girdikleri evin mutfak kısmında S.E.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş halde yerde yaralı buldu. Aramada bir de kartuş ele geçirdi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.E. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Motosikletle kaçan H.H.B. ve O.K. ise saat 01.00 sıralarında olay yerinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

H.H.B.'nin ifadesinde, babasından 10 yıl önce boşanan annesi S.E.'nin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

H.H.B. ve O.K.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

H.H.B.'nin araziye attığını söylediği pompalı tüfeğin bulunması için çalışma başlatıldı.

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