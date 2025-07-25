Annesini sopayla döverek öldürdü: Adana'da vahşet

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Oğuz Çetin, para istediği annesi Teslime Çetin’i olumsuz yanıt alınca tahta sopayla döverek öldürdü.

Annesini sopayla döverek öldürdü: Adana'da vahşet

'nın Yüreğir ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Oğuz Çetin, annesi Teslime Çetin’den para istedi.

Annesi olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.

SOPAYLA DÖVDÜ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Oğuz Çetin, annesini tahta sopayla dövdü.

Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Teslime Çetin, yere yığıldı.

ANNESİNİN BAYILDIĞINI İHBAR ETTİ

Oğuz Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, “Annem bayıldı” diyerek yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Teslime Çetin’in hayatını kaybettiği belirledi.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu kullanmak" suçundan 11 kaydı bulunan Oğuz Çetin’i gözaltına aldı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Teslime Çetin’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Oğuz Çetin’in sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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