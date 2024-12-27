Annesini tehdit edip parasını çaldı

Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evde Sezer B., annesi Birgül B.'den para istedi.



Annesi para vermeyince tehdit edip elindeki cüzdanından bin lirasını alan Sezer B. evden ayrıldı.



Birgül B., oğlunu jandarma ekiplerine şikayet etti. Yakalanıp, gözaltına alınan Sezer B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından "Yağma" suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.