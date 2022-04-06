Annesini ve abisini öldürerek intihar etti

Merkeze bağlı Borucu köyünde yaşayan anne Hatice (60) ile oğulları Selahattin (35) ve Murat K. (27) arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K, evdeki av tüfeğiyle annesi ve ağabeyine ateş etti.



Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri anne ve ağabeyin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Olayın ardından köy mezarlığına giden Murat K, aynı tüfekle intihar etti.

Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, olayın yaşandığı köye gelerek incelemelerde bulundu.



Komşu Kerim Kurnaz, gazetecilere, Murat K. ile çocukluk arkadaşı olduklarını belirterek "Annesi ve ağabeyiyle evin dışarısında tartışmışlar. Av tüfeğiyle annesi ve ağabeyini evin önünde öldürmüş. Olayın ardından köy mezarlığına gitmiş ve hayatına son vermiş" diye konuştu.