Annesini ve anneannesini baltayla 110 parçaya ayıran kadının cezası belli oldu

Zonguldak'ta 2023 yılında yaşanan olayda, cinnet geçirdiği iddia edilen annesi Şeyda Çataklı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla 110 parçaya ayıran 34 yaşındaki Rabia Çataklı, hakim karşısına çıktı.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM ÇIKTI

Mahkemede Adli Tıp Kurumu'nun sanık Rabia Çataklı'nın cezai sorumluluğunun tam olduğu şeklindeki raporu okundu.

Raporda, "Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği tespit edilemediği, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgele de rastlanmadığı, bu duruma göre Rabia Çataklı'nın 13 Ağustos 2023 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Savcısı ise rapora istinaden sanığın annesi ve anneannesine karşı işlediği "üst soya ve kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçlamasıyla iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

“BİLEREK YAPMADIM”

Sanık ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek "İsteyerek ve bilerek bu eylemi yapmadım. Rahatsızlığımdan kaynaklı atak sürecinde bu olay gerçekleşti" dedi. Sanık avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek sanığın beraatini ya da tahliyesini talep etti.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti sanığın annesi Şeyda Çataklı, anneannesi Medine Küçükkaya'ya yönelik üstsoya ve kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediğine belirterek iki kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Çataklı, uyudukları sırada annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya’ya bıçakla saldırmış, öldürdükten sonra cesetleri parçalayıp kestiği parçalardan bazılarını camdan dışarı atmıştı.

Evden yükselen ezan ve tekbir seslerini duyan komşuların ihbarlarıyla olay yerine jandarma gelmiş ve kan gölüne dönen evin içinde Rabia Çataklı’yı çıplak vaziyette elinde bıçakla yakalamıştı.

5 sakinleştirici iğnenin ardından tutuklanan Çataklı, "Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Ölecek gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların birer şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öyle yaptım. Onları öldürdüm. İkisini de çok severdim…" dedi.

Rabia Çataklı'nın psikolojik rahatsızlıkları olduğu, cinayetten hemen önce annesi tarafından hastaneye götürüldüğü, ancak "kızıma deli derler" diye hastaneye yatırılmadan eve getirildiği ortaya çıkmıştı.