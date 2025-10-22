Annesini yaralayıp, mesaj attığını öne sürdüğü iş arkadaşını öldürdü

Ceyhan'da Süleyman K. (23), annesini silahla yaralayıp, aynı şantiyede çalışan iş arkadaşını öldürdü. Süleyman K, ilk ifadesinde olayı annesine mesaj atılması nedeniyle gerçekleştirdiğini öne sürdü.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yalak Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Süleyman K, annesi Cevriye K.'nın (49) çalıştığı şantiyeye geldi. Yemekhanede görev yapan annesini silahla ayağından yaralayan Süleyman K, ardından aynı işletmede çalışan Şemsettin A'ya (57) kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şemsettin A, iş arkadaşları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ambulansla hastaneye sevk edilen anne Cevriye K'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Süleyman K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının ilk ifadesinde, Şemsettin A.nın annesine mesaj attığını öne sürdüğü ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şemsettin A’nın cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.