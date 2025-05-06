Annesini ziyarete gidiyordu, kazada öldü

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman köyü yakınlarında meydana geldi.

Oturduğu Bozkır köyünden Sarıkaraman köyündeki annesini ziyaret etmek için yola çıkan üç çocuk annesi Türkan Yıldız yönetimindeki 68 AAP 694 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.E. yönetimindeki 68 FA 615 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Yıldız ile diğer araçtaki Y.E. ve A.E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Türkan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.