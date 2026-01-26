Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü

İstanbul Kağıthane’de annesinin cenaze töreni sırasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kardeşini silahla vurarak öldüren ağabey, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Olay, saat 16.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi Mesut Sokak’ta bulunan Yusuf Ömürlü Camii’nde meydana geldi. Hayatını kaybeden Fadime M. için Yusuf Ömürlü Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Fadime M’nin cenazesi araca yüklendikten hemen sonra Mustafa M, kardeşi Mehmet M'yi cami bahçesinde yakın mesafeden kurşun yağmuruna tuttu.



BÜYÜK PANİK YAŞANDI



Mehmet M. kanlar içerisinde yere yığılırken, cenazeye gelenler panik içinde etrafa kaçıştı. Camide bulunan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet M. hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alarak, cami bahçesini boşaltan polis ekipleri, şüpheli Mustafa M'yi olay yerinde silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

MİRAS YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ



Başından vurulan Mehmet M. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Şüpheli Mustafa M'nin "kasten yaralama", "tehdit" ile "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" şeklinde suç kayıtları olduğu tespit edildi.



Cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği öğrenildi.



Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemede 3 boş kovan bulundu.