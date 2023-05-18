Annesinin cenazesine giderken eşiyle birlikte kazada öldü

Karabük'te Yaşar Umur yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Yaşar Umur ve eşi Ayşe Umur hayatını kaybetti. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki Huriye Ç. ve Perihan Ö. hastanede tedavi altına alındı.



Yaşar Umur’un Kastamonu’da yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden annesi Satiye Umur’un cenazesine giderken kaza yaptığı ortaya çıktı. Satiye Umur’un cenazesi de bugün Kastamonu’dan Karabük’te getirildi.

