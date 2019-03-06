Uşak'ın Banaz ilçesi Susuz Köyü'nde, 15 Ocak 2014'te oğlu ve gelini tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Hacer C'nin bulunmasına yönelik çalışmalardan sonuç alınamamasına rağmen dosyayı kapatmayan Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay önce olayın aydınlatılması için özel bir ekip kurdu.



Annelerinin bulunması için televizyon programına da çıkan oğlu M.C. ve gelini L.C'nin, olay tarihindeki telefon sinyallerini inceleyen 4 kişilik özel ekip, kayıp ihbarından yaklaşık 10 gün önce gece vaktinde köyden bir traktörün çıkış yaptığını belirledi.



Köyde yaşayan bir kişinin de ifadesinde, ihbardan 10 gün önce ailenin traktörünün gece vakti köyün dışına çıktığını söylemesi üzerine teknik takibi derinleştiren ekip, kayıp kadının oğlunun cep telefonunun köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir araziden sinyal verdiğini tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekip, iki gün önce yaşlı kadının oğlu M.C, gelini L.C. ile torunu M.C'yi cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.



Kayıp kadının oğlu M.C. ifadesinde, eşinin kendisine "annen öldü" dediğini, bunun üzerine annesinin cesedini battaniyeye sararak, traktörle köyün yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir araziye gömdüklerini, vicdan azabı duyduğunu söylediği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI



M.C'nin ifadesi doğrultunda bugün bölgeye giden ekipler, yaklaşık 1 dönümlük arazide cesedin bulunması için çalışma başlattı.



Çalışmalarda iş makineleri ve traktörler kullanılıyor.



Banaz ilçesinde 5 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki Hacer C'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışmalar yapılmış, Susuz Köyü yakınlarındaki aramalara iz süren köpekler de katılmıştı.



Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekibi de köyün çevresinde hayvanların ihtiyacı için kullanılan 4 gölette arama yapmıştı. Sonuç alınamayan çalışmalar sonlandırılmıştı.