Annesinin cesediyle bir ay yaşadı

Nevşehir’de çöp evde yaşayan engelli kadın, hayatını kaybeden annesinin cesediyle yaklaşık bir ay yaşadı. Olay yaşlı kadının yeğeninin ziyarete gelmesiyle ortaya çıktı.

Gülşehir ilçesi Karavezir Mahallesi'nde, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 48 yaşındaki H.Ç., 81 yaşındaki A.Ç. ile birlikte yaşıyordu.

Yaşlı kadın yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Annesinin öldüğünün farkına varamayan kadın, annesinin cansız bedeni ile günlerce yaşamaya devam etti, sokaktan topladığı çöpleri de annesinin cesedinin üzerine yığmaya devam etti.

Olay yaşlı kadının yeğeninin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen A.D., önce evdeki kokuyu fark etti, daha sonra da teyzesinin çöpler arasında çürümüş cesediyle karşılaştı.

Yeğenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla polis ekipleri evde adli arama yaptı. Ekipler yaptıkları aramada evin bir odasında poşetleri arasında A.Ç.’nin çürümüş cesedi bulunurken, yaşlı kadının ilk tespitlere yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, yaşlı kadının birlikte yaşadığı kızı H.Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ev ise belediye ekipleri tarafından boşaltılmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

