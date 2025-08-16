Annesinin elini bıraktı gözünü hastanede açtı

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye mahallesi Park Caddesi üzerinde annesinin elini bırakarak bir anda caddeden karşıya koşan Mahmut H.'ye (9) cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim T. (16) yönetimindeki 16 motosiklet çarptı.

Kaza sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.