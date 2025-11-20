Annesinin evde baygın bulduğu çocuk öldü

İstanbul Esenyurt'ta anne ve babasının çalıştığı saatlerde evde yalnız kalan 12 yaşındaki çocuk şüpheli şekilde öldü.

Olay akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. A.Y., akşam işten döndüğünde 12 yaşındaki oğlu E.Y'yi evin koridorunda baygın halde bulunca yardım istedi.

Çığlıkları duyan komşular sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan E.Y. kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili evde ve çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.