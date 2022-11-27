Annesinin işkence uyguladığı küçük çocuğun yaşam mücadelesi

Gaziantep’te annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkence edilen 5 yaşındaki çocuk yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor.

Annesinin işkence uyguladığı küçük çocuğun yaşam mücadelesi

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’in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda, köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunu işkenceye maruz kalmış halde buldu.

Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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