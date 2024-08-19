Annesinin oturduğu binayı yakmaya kalkıştı! 17 yaşındaki genç gözaltına alındı

Kayseri'de, Cem S. (17), kendisine para vermeyen annesinin oturduğu 2 katlı binanın kömürlüğünü ateşe verdi. Binada oturanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Cem S. ise gözaltına alındı.

Annesinin oturduğu binayı yakmaya kalkıştı! 17 yaşındaki genç gözaltına alındı

Olay, saat 09.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi’ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Yanına geldiği annesinden para isteyen Cem S., olumsuz cevap alınca binanın kömürlüğünü ateşe verdi. Binada oturanlar durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler, binada oturanları tahliye etti. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Binada oturan bir kişinin ise kucağında kedisiyle dışarı çıktığı görüldü. İtfaiye erleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Binayı ateşe veren Cem S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu: 17 gözaltı

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu: 17 gözaltı

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 13 Suriyeli yakalandı

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 13 Suriyeli yakalandı

Kastamonu'da cinayet: Baba, uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

Kastamonu'da cinayet: Baba, uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...