Annesinin uyuduğunu söyledi, polis ekibi cansız bedeniyle karşılaştı

Yaşlı kadını kontrol eden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kapıyı kimseye açmayan Ş.M.'ye "annen nerede" diye soru soran polisler, "içeride uyuyor" cevabını aldı.

Harekete geçen emniyet ekipleri, olay yerine intikal etti. Kapıyı açarak eve giren polisler, beyaz bir köpek ile kadının oğlu olduğu iddia edilen Ş.M. ile karşılaştı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Olay yerine gelen doktorun ilk incelemesi sonucunda yaşlı kadının üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet yaralanmasına rastlanmadığı ifade edilirken, Ayten M.'nin ölüm olayı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyet savcısı olayla ilgili bilgilendirilirken, cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ÇÖP EVE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Ayrıca, çöp eve dönüşmüş olduğu görülen ev, detaylı bir temizlik işlemi için belediye ekipleri tarafından boşaltıldı.

