Annesinin uyuduğunu söyledi, polis ekibi cansız bedeniyle karşılaştı
Haftalardır görülmeyen yaşlı kadın için eve giden polis ekipleri, öldüğünü belirledi. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda oğlu gözaltına alındı.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ayten M., komşuları tarafından haftalardır görülmeyince yetkililere bilgi verildi.
Harekete geçen emniyet ekipleri, olay yerine intikal etti. Kapıyı açarak eve giren polisler, beyaz bir köpek ile kadının oğlu olduğu iddia edilen Ş.M. ile karşılaştı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Kapıyı kimseye açmayan Ş.M.'ye "annen nerede" diye soru soran polisler, "içeride uyuyor" cevabını aldı.
Yaşlı kadını kontrol eden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
GÖZALTINA ALINDI
Sorulara mantıklı cevaplar veremediği öğrenilen Ş.M. önce evden çıkartıldı ve ardından gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
Olay yerine gelen doktorun ilk incelemesi sonucunda yaşlı kadının üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet yaralanmasına rastlanmadığı ifade edilirken, Ayten M.'nin ölüm olayı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.
Cumhuriyet savcısı olayla ilgili bilgilendirilirken, cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
ÇÖP EVE DÖNÜŞMÜŞTÜ
Ayrıca, çöp eve dönüşmüş olduğu görülen ev, detaylı bir temizlik işlemi için belediye ekipleri tarafından boşaltıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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