Annesinin vefatıyla sadrazam torunu olduğunu öğrendi. "Çeşme'nin üçte ikisi bizim"
24.10.2026 20:38
Sadrazam torunu olduğunu öğrendi, 5 yıldır miras mücadelesi veriyor
Nilüfer Akcoşkun Bozbağ'ın, Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın torunu olduğunu öğrenmesiyle başlayan miras mücadelesi sürüyor. Arşivlerde 20 arsa tespit eden Bozbağ, "Çeşme'nin üçte ikisi bizim" dedi.
Kocaeli'de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ'ın annesinin vefatının ardından başladığı aile geçmişi araştırması, Osmanlı dönemine uzanan bir miras mücadelesine dönüştü. Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 7. kuşak torunu olduğunu belirten Bozbağ, Osmanlı arşivlerinde yaptığı incelemelerde toplam 120 bin metrekarelik 20 arsa tespit etti.
Çeşme'nin üçte ikisinin ailesine ait olduğunu öne süren Bozbağ, taşınmazların yanı sıra Desterecizade Vakfı ve Memiş Ağa Vakfı üzerinde de hak talep ediyor. Nakiye Hanım'a ait arsalarla ilgili davaların tamamlandığını belirten Bozbağ, Melek Mehmed Paşa ve eşi Ayşe Hanım için açtığı mirasçılık davalarının ise Kocaeli'de devam ettiğini söyledi.
Mirasçılık süreçlerinin ardından vakıflarla ilgili yeniden dava açmayı planlayan Bozbağ, Osmanlı arşivlerindeki belgelerle aileden kaldığını öne sürdüğü taşınmazları geri almak için hukuk mücadelesini sürdürüyor.
“MELEK MEHMED PAŞA DEDEM”
Soy geçmişini anlatan Bozbağ, "Dedemin dedesi İsmail Hakkı Alca'nın annesi Ayşe, Melek Mehmed Paşa'nın ilk eşi. Melek Mehmed Paşa iki kez evlenmiş. İlk evliliğini bizim soyumuzdan gelen Ayşe ile yapmış. Daha sonra İstanbul'a gidip geldiği dönemde padişahın kız kardeşiyle evleniyor." ifadelerini kullandı.
"KARABAĞ ADASI BİZE AİT"
Çeşme'nin ilk belediye başkanı İsmail Hakkı Alca'nın dedesinin dedesi olduğunu belirten Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, "Bunun üzerine davalar açmaya başladık. İsmail Hakkı Alca'nın aile bağlarını araştırırken Ayşe Kaynak'ın ve onun annesi Beyza Alca'nın izini sürdük. Beyza Alca'nın annesi ise Nakiye Hanım'dı. Bu arsalar Nakiye Hanım'a ait. Nakiye Hanım, dedemin büyükannesi oluyor. Nakiye Hanım'ın mirasçılık belgesini aldıktan sonra kendisine ait arsaların bulunduğunu fark ettik ve bu arsalarla ilgili davalar açmaya başladık. Şu ana kadar 20 arsa tespit ettik. Bu arsaların toplam alanı 120 bin metrekare. Karabağ Adası'nın da bize ait olduğu bilgisine ulaştık ancak henüz tapusuna ulaşamadık." diye konuştu.
“KASIMPAŞA'DAN EDİRNEKAPI'YA KADAR ARSALARIMIZ VAR”
Vakıflarının olduğunu ve araştırmalara başladığını söyleyen Bozbağ, "Vakıflar için de dava açtık. Özellikle Desterecizade Vakfı üzerinde duruyoruz. Kasımpaşa'dan Edirnekapı'ya kadar uzanan bölgede arsalarımız bulunuyor. Desterecizade ailesinden olduğumuzu kanıtlayan belgeleri de bulduk. Ancak Vakıflar Müdürlüğü, mahkeme sürecinde mirasçılığımızı henüz ispatlayamadığımızı ve mirasçılık belgemizi almadığımızı belirterek bu şekilde dava açamayacağımızı söyledi. Şu anda davalarımız devam ediyor. Nakiye Hanım'la ilgili belgelerimiz hazır. Mirasçılık belgelerini aldık ve 20 arsayı da tespit ettik." şeklinde konuştu.
"ÇEŞME'NİN ÜÇTE İKİSİ BİZİM"
Melek Mehmed Paşa'nın yedinci kuşak torunu olduğunu söyleyen Bozbağ, "Desterecizade Vakfı'nda ise 8. kuşak torun olarak geçiyorum. Desterecizade Vakfı'nın kurucusu Hacı Mehmet Ağa. Kendisi saraylarda çini işleri yapıyormuş. Ancak vakıf mazbut ilan edilmiş. Yani vakfın soyunun devam etmediği kabul edilmiş. Bu vakfın haklarımız doğrultusunda bize verilmesini istiyoruz. Aynı zamanda Çeşme'nin üçte ikisinin bize ait olduğunu söylüyoruz ancak bu konuda anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşmaya da açığız." şeklinde konuştu.
“ŞU ANDA BU YERLER ORMAN YA DA ÇALILIK ALAN”
Nakiye Hanım'ın arsaları için toplam 43 mirasçı olduklarını dile getiren Bozbağ, "Ancak diğer taşınmazlar ve vakıflar bakımından kaç mirasçı olduğumuzu henüz bilmiyorum. Her kuşakta mirasçı sayısı değişiyor. Biz her konuda anlaşmaya hazırız. Sadece ailemizden kalan malları ve arsalarımızı almak istiyoruz. Şu anda söz konusu yerler orman arazisi ya da çalılık alan olarak görünüyor. Ancak Osmanlı döneminde kayıtlar tutuluyordu. Bir gün o arazinin bize ait olduğunu ileri sürdüğümüzde, oraya yatırım yapan kişilerle hukuki sorunlar yaşanabilir. Böyle bir durumun yaşanmaması için herkesin bir araya gelmesini ve arsalarla ilgili ortak bir çözüm bulunmasını istiyorum." diye konuştu.
MELEK MEHMED PAŞA KİMDİR?
1719 yılında doğduğu belirtilen ve babası İzmirli Süleyman Paşa olan Melek Mehmed Paşa, III. Selim döneminde kaptan-ı deryalık, çeşitli eyaletlerde valilik ve sadrazamlık görevlerinde bulundu. Osmanlı padişahı III. Ahmed'in kızı Zeyneb Sultan ile evlenen Melek Mehmed Paşa, 19 Ekim 1794'te sadrazamlık görevinden ayrıldı. 1802 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.