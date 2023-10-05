Annesiyle birlikte yaşayan kadın banyoda ölü bulundu

Avcılar'da annesiyle birlikte yaşayan Gülhan Yardımcı (47) evinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yardımcı'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Annesiyle birlikte yaşayan kadın banyoda ölü bulundu

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Ümit Sokak'ta meydana geldi. Birlikte yaşadığı kızı Gülhan Yardımcı'ya saat 11.30'dan sonra ulaşamayan Havana Yardımcı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, banyoyu kontrol ettiklerinde Yardımcı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yardımcı'nın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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