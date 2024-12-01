Annesiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdü

Karşıyaka Mahallesi 2158'inci Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Ç., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Mehmet Tektaş'ı motosikletiyle seyir halinde gördü. Yanında tabanca ile Mehmet Teştaş'ı vuran zanlı olay yerinden kaçtı.



Mehmet Tektaş, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanarak motosikletten düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Tektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Tektaş'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, polis, otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç., Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Ç.'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve tarafların tehdit suçundan mahkemelik oldukları öğrenildi.



