Annesiyle yaşadığı evi ateşe verdi: "Yakacağım yakacağım dedi, yaktı"

Antalya'nın Kepez ilçesinde annesi Selma D. ile birlikte yaşayan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Fatih D.(30), evde yangın başlattı.

Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmanı kaplayan dumanı fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

"YANDI EV, MAHVOLDU"

Komşulardan Yadigar Çiçek, yangın anında anne Selma D.'yi arayarak durumu bildirdi.

Çiçek, "Kızım, Fatih en sonunda evi yaktı anam. Polislere ben verdim numaranı. Söndürüyorlar. Yandı ev, mahvoldu. Doğalgazı falan kapattık. Milleti dışarıya tahliye ettik. Çok geçmiş olsun." dedi.

"EN SONUNDA EVİ YAKTI"

Gazetecilere de açıklamada bulunan Yadigar Çiçek, Fatih D.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığını ve madde kullandığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Bu oğlunu çok seviyordu bu kadın. Bu çocuğu da yoldan nasıl olduysa bir senedir şaşırttılar. Bir senedir yazık madde kullanıyor. Hepimiz üzüldük.

Ama bir haftadır da eşyaları koridora çıkardı. ‘Yakacağım yakacağım binayı yakacağım' dedi.

En sonunda işte evi yaktı. Yazık günah, binamız doğal gazlı. 15 hane var, 50-100 kişi yaşıyoruz. Bir aydır sitenin etrafında bağırıyor çağırıyor. Annesine haber verdik. Annesi karakola gitmiş."

GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Fatih D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.