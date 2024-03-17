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Anonim hesaplardan yasa dışı bahis reklamına gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirtilen Übeyit Bartin’in Aydın’da gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Bartin’in kendisi ve yakınlarıyla birlikte 54 adet sahte X hesabı üzerinden yasal olmayan sitelerin paylaşımlarını yaparak para kazandığının tespit edildiğini açıkladı.

Anonim hesaplardan yasa dışı bahis reklamına gözaltı

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Sosyal medyada anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirtilen Übeyit Bartin, Aydın’da gözaltına alındı.

Übeyit Bartin’in haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, “Übeyit Bartin’in kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte Twitter (X) hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaparak takipçi kazandığı ve yasal olmayan sitelerin reklamlarını paylaşarak para kazandıkları, bu yolla vatandaşları yasadışı bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edildi.” ifadesini kullandı.

Yerlikaya, söz konusu hesaplarda 10 farklı yasa dışı bahis sitesinin reklamının yapıldığını bildirdi.

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