Anonim hesaplardan yasa dışı bahis reklamına gözaltı

Bakan Yerlikaya, “Übeyit Bartin’in kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte Twitter (X) hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaparak takipçi kazandığı ve yasal olmayan sitelerin reklamlarını paylaşarak para kazandıkları, bu yolla vatandaşları yasadışı bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edildi.” ifadesini kullandı.



Yerlikaya, söz konusu hesaplarda 10 farklı yasa dışı bahis sitesinin reklamının yapıldığını bildirdi.