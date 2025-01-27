Anonymous maskeliler ellerine silah alıp korku saçtı
Antalya'da ünlü hacker grubu Anonymous'un kullandığı maskeleri takan iki genç, motosikletle seyir halindeyken ellerindeki silahla korku saldı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına alırken silahların oyuncak olduğu belirlendi.
Serik ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı civarında akşam saatlerinde, motosikletle seyir halindeyken yüzlerinde ünlü hacker grubu Anonymous'un kullandığı maske takılı 2 genç, ellerindeki silahlarla çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
Maskeli gençlerin silahlarını vatandaşlara doğrultması büyük paniğe yol açtı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Maskeli gençlerden S.K (18) ile G.A (18), ifadelerinde ellerindeki tabancaların gerçek olmadığını, oyuncak silahlar kullandıklarını belirtti.
Olayla ilgili olarak maskeli 2 şüpheli ve videoyu çeken Y.Y (19) ile M.Ç (17) hakkında, halk arasında korku ve panik oluşturarak tehdit etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
4 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer yandan şüphelilerin, maske ve oyuncakları ilçe merkezindeki bir oyuncakçıdan 400 lira karşılığında satın aldığı öğrenildi.
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