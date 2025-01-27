Anonymous maskeliler ellerine silah alıp korku saçtı

Antalya'da ünlü hacker grubu Anonymous'un kullandığı maskeleri takan iki genç, motosikletle seyir halindeyken ellerindeki silahla korku saldı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına alırken silahların oyuncak olduğu belirlendi.

Anonymous maskeliler ellerine silah alıp korku saçtı

Serik ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı civarında akşam saatlerinde, motosikletle seyir halindeyken yüzlerinde ünlü hacker grubu Anonymous'un kullandığı maske takılı 2 genç, ellerindeki silahlarla çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Maskeli gençlerin silahlarını vatandaşlara doğrultması büyük paniğe yol açtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Maskeli gençlerden S.K (18) ile G.A (18), ifadelerinde ellerindeki tabancaların gerçek olmadığını, oyuncak silahlar kullandıklarını belirtti.

Olayla ilgili olarak maskeli 2 şüpheli ve videoyu çeken Y.Y (19) ile M.Ç (17) hakkında, halk arasında korku ve panik oluşturarak tehdit etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

4 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer yandan şüphelilerin, maske ve oyuncakları ilçe merkezindeki bir oyuncakçıdan 400 lira karşılığında satın aldığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Brezilya'da fırtına sırasında uçağa birkaç kez yıldırım çarptı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...