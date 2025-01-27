Anonymous maskeliler ellerine silah alıp korku saçtı

Serik ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı civarında akşam saatlerinde, motosikletle seyir halindeyken yüzlerinde ünlü hacker grubu Anonymous'un kullandığı maske takılı 2 genç, ellerindeki silahlarla çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.



Maskeli gençlerin silahlarını vatandaşlara doğrultması büyük paniğe yol açtı.



POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Maskeli gençlerden S.K (18) ile G.A (18), ifadelerinde ellerindeki tabancaların gerçek olmadığını, oyuncak silahlar kullandıklarını belirtti.



Olayla ilgili olarak maskeli 2 şüpheli ve videoyu çeken Y.Y (19) ile M.Ç (17) hakkında, halk arasında korku ve panik oluşturarak tehdit etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR



4 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Diğer yandan şüphelilerin, maske ve oyuncakları ilçe merkezindeki bir oyuncakçıdan 400 lira karşılığında satın aldığı öğrenildi.